Мудрик - в основе, Лунин - в запасе: "Реал" и "Шахтер" назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Мудрик - в основе, Лунин - в запасе: "Реал" и "Шахтер" назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Игра начнется в 19:45 по киевскому времени.

Мадридский "Реал" и донецкий "Шахтер" объявили стартовые составы на матч 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов, состоится сегодня, 3 ноября, на "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании.

Отметим, что наставник "горняков" Роберто Де Дзерби решил с первых минут выпустить украинского вингера Михаила Мудрика, оставив гораздо более опытного Марлоса и Манора Соломона на скамье для запасных.

В свою очередь, коуч "сливочных" Карло Анчелотти снова не поставил в старт украинского вратаря Андрея Лунина. Как и раньше, его выбор пал на бельгийца Тибо Куртуа.

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Кроос, Каземиро, Модрич - Лукас Васкес, Бензема, Винисиус

Запасные: Лунин, Фуидиас, Вальехо, Начо, Азар, Марсело, Йович, Иско, Камавинга, Бланко, Мигель

"Шахтер": Трубин - Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили - Майкон, Степаненко - Тете, Патрик, Мудрик, Фернандо

Запасные: Пятов, Витао, Кривцов, Конопля, Корниенко, Маркос Антонио, Марлос, Бондаренко, Соломон, Судаков, Дентиньо, Сикан

Поединок "Реал" - "Шахтер" начнется в 19:45 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

В другом матче группы молдавский "Шериф" примет миланский "Интер". Этот поединок стартует сегодня в 22:00.

После трех туров в активе мадридцев шесть набранных баллов и второе место в квартете. "Горняки" с одним пунктом замыкают группу. Возглавляет квартет "Шериф", имеющий шесть очков. "Интер" с четырьмя баллами - третий.

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