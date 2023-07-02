Мудрик – в старте: сборная Украины назвала состав на четвертьфинал молодежного Евро-2023 против Франции

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Молодежная сборная Украины (U-21) объявила стартовый состав на матч 1/4 финала Евро-2023 с командой Франции.

Главный тренер украинской "молодежки" Руслан Ротань решил с первых минут выпустить на поле вингера "Челси" Михаила Мудрика.

Отметим, что из-за повреждения, полученного во время июньских матчей взрослой сборной, Мудрик пропустил все три поединка группового раунда молодежного Евро-2023. Поэтому встреча с Францией станет для него дебютной на этом турнире.

Украина: Трубин, Вивчаренко, Таловеров, Батагов, Сыч, Бондаренко, Бражко, Мудрик, Судаков, Кащук, Крыськив

Запасные: Нещерет, Фесюн, Сирота, Желизко, Вьюнник, Салюк, Сикан, Лях, Назаренко, Брагару, Очеретько

Также стал известен стартовый состав французов на матч против Украины.

Франция: Шевалье, Нкунку, Лукеба, Симакан, Калулу, Ле Фе, Какре, Хефрен Тюрам, Барколя, Гуири, Шерки

Поединок Франция – Украина состоится в воскресенье, 2 июля, в румынском городе Клуж-Напока на "Клуж Арене". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча Франция – Украина.

В полуфинале победитель матча Франция – Украина встретится с Испанией. Следует отметить, что наша команда уже играла с испанцами в последнем туре группового раунда Евро-2023. Тогда украинская сборная на последних минутах упустила победу над Испанией (2:2).

Три лучшие команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

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