Мудрик выразил желание зимой покинуть "Шахтер", назвав приоритетные варианты продолжения карьеры

Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик собирается в ближайшее время сменить клубную прописку.

Об этом 21-летний футболист заявил в интервью YouTube-каналу Влады Седан.

Полузащитник "горняков" и сборной Украины сообщил, что расстроится, если его трансфер в другую команду не состоится в зимнее трансферное окно. По словам таланта "Шахтера", приоритетными вариантами продолжения карьеры для него являются Ла Лига, АПЛ и Бундеслига.

"Какая лига для меня приоритетна? Три чемпионата – Испания, Англия и Германия. Почему не Италия? Там больше тактический футбол, кто кого переиграет.

Думал ли о том, чтобы играть с Зинченко на одном фланге в "Арсенале"? Да. Это подкупает, что в команде есть украинец. Кстати, неожиданностью стало, сколько болельщиков "Арсенала" мне писали, чтобы я переходил к ним, что я им нужен. Фанаты ни одного клуба так не писали, как они. Это приятно.

Сильно огорчусь ли, если зимой не состоится трансфер? Да", – рассказал Мудрик.

В этом сезоне Мудрик провел 16 матчей в составе "Шахтера", забил 8 голов и отдал 8 ассистам.

Его контракт с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

Напомним, Мудрик установил рекорд группового этапа Лиги чемпионов, показав самую высокую скорость среди всех игроков турнира.

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