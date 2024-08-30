Мудрик заработал пенальти: "Челси" потерпел поражение, но вышел в основной раунд Лиги конференций

Лондонцы уступили швейцарскому "Серветту", но продолжат свой путь в еврокубках.

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика проиграл "Серветту" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2024/25. Поединок в Швейцарии завершился со счетом 2:1 .

Английский клуб вышел вперед на 14-й минуте встречи – Кристофер Нкунку реализовал пенальти, который заработал Мудрик.

На 32-й минуте хозяева сравняли счет в матче усилиями Жереми Гийемено. А во втором тайме швейцарский клуб даже забил победный мяч – на 72-й минуте отличился Энцо Кривелли.

Отметим, что Мудрик вышел в стартовом составе "Челси" и провел на поле 73 минуты, после чего его заменил Коул Палмер.

Несмотря на поражение в этом поединке, именно лондонский клуб вышел на основную стадию Лиги конференций. По итогам двухматчевого противостояния подопечные Энцо Марески оказались сильнее (3:2), ведь в домашней игре "синие" одержали победу со счетом 2:0.

Жеребьевка основного раунда Лиги конференций состоится в пятницу, 30 августа, в 15:30 по киевскому времени.

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