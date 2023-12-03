Мудрик заработал пенальти и помог "Челси" в меньшинстве одолеть команду экс-тренера "Шахтера" (видео)

"Челси" украинца Михаила Мудрика победил "Брайтон" в домашнем матче 14-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершился со счетом 3:2 .

Хозяева поля вышли вперед на 17-й минуте усилиями Энцо Фернандеса, а четыре минуты спустя Леви Колвилл удвоил преимущество "Челси".

Перед перерывом "Брайтон" отыграл один мяч – на 43-й минуте отличился Факундо Буонанотте.

А уже через две минуты команда Маурисио Почеттино осталась в меньшинстве, ведь вторую желтую карточку заработал полузащитник Конор Галлахер.

Однако даже вдесятером лондонцы смогли забить третий гол в ворота команды экс-тренера донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби. На 65-й минуте Энцо Фернандес реализовал пенальти после того, как Джеймс Милнер сбил Мудрика в собственной штрафной.

"Чайки" до самого финального свистка пытались избежать поражения и оказывали давление на ворота "пенсионеров". На 90+2-й минуте Жуан Педро забил после подачи с углового и сократил отставание гостей до минимума, однако вырвать ничью подопечным Де Дзерби уже не удалось.

Отметим, что Мудрик вышел в стартовом составе и провел на поле 81 минуту, после чего украинца заменил Армандо Броха.

Обзор матча "Челси" – "Брайтон"

После этой победы "Челси" (19 очков) поднялся на десятое место в АПЛ. "Брайтон" имеет на три балла больше и располагается на восьмой позиции.

В следующем туре чемпионата Англии команда Мудрика 6 декабря на выезде сыграет с "Манчестер Юнайтед", а "Брайтон" в этот же день будет принимать "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка.

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