Мудрик заработал пенальти и удаление для соперника, но "Челси" не осилил аутсайдера АПЛ (видео)

Михаил также сделал ассист, но гол был отменен после просмотра видеоповтора.

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика сыграл вничью с "Бернли" в домашнем матче 30-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне закончился со счетом 2:2 .

Хозяева могли выходить вперед на старте встречи, но гол Акселя Дисаси после навеса Мудрика после просмотра видеоповтора отменили из-за игры рукой.

Впрочем, еще до перерыва 23-летний украинец помог своей команде открыть счет. Михаил заработал пенальти – против него в собственной штрафной сфолил Лоренц Ассиньон. Более того, французский защитник получил вторую желтую карточку (оба раза нарушал правила против Мудрика) и был удален с поля.

Пенальти на 44-й минуте реализовал Коул Палмер, так что "синие" отправились на перерыв в роли лидера.

Несмотря на игру в меньшинстве, "Бернли" удалось отыграться на старте второго тайма – на 47-й минуте отличился Джош Каллен.

На 78-й минуте Палмер оформил дубль, забив после передачи Рахима Стерлинга.

Однако удержать победу команда Маурисио Почеттино не смогла. На 81-й минуте встречи Дара O'Ши вырвал ничью для подопечных Венсана Компани, который в конце первого тайма также получил красную карточку за пределами поля.

Отметим, что Мудрик вышел в стартовом составе "Челси" и провел на поле весь матч.

Обзор матча "Челси" – "Бернли"

После этого поединка "Челси" (40 очков) занимает 11-е место в АПЛ. "Бернли" (18 баллов) идет в зоне вылета на 19-й позиции.

В следующем туре чемпионата Англии команда Мудрика 4 апреля примет "Манчестер Юнайтед", а "Бернли" 2 апреля на своем поле встретится с "Вулверхэмптоном".

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