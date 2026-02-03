Мудрика обвинили в вражде до поляков: что говорит сам игрок

Михаил Мудрик ответил на обвинения в неуважении к полякам. / © Associated Press

Игрок «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик, отстраненный от футбола из-за подозрения в допинге, снова попал в неприятную историю.

Об этом сообщает sport.ua.

В компьютерной онлайн-игре Counter-Strike 2 (CS2) он устроил спор с польскими геймерами, раздражив их упоминаниями о «Волыни» и разделе Польши между СССР и Германией в 1939 году.

Он вспомнил Волынь как следующую карту, что было воспринято как намек на трагические события 1943 года. Остались скриншоты его фраз: «Следующая карта Волынь», «Волынь будешь помнить вечно, бомж» и «Следующая карта 39».

Поэтому его аккаунт на платформе FACEIT был временно заблокирован.

Что сказал сам Мудрик

В комментарии Tribuna.com Мудрик прокомментировал конфликт с польским геймером.

«Моя позиция очень проста. Большое спасибо той части польского народа, которая искренне поддерживает украинцев. Но я постоянно слышу и вижу, как часть поляков относится к украинцам, особенно тем, кто сейчас живет в Польше», — отметил футболист.

Мудрик посетовал, что польские геймеры постоянно булят украинцев в онлайн-играх.

«Я это чувствую даже в мелочах, например, когда играю в CS. С ними почти невозможно выиграть игру, потому что как только ты пытаешься нормально общаться ради командной игры, и они узнают, что ты из Украины начинается откровенное неуважение. Я неоднократно сталкивался с тем, как безо всякой причины они обзывали моих друзей. Так откуда у меня должна появиться любовь к полякам в игре? Ее не будет. Они никогда не покажут, как первыми словами в игре пишут „слава россии“, зато очень возмущаются, когда им напоминают историю», — сказал Михаил.

Напомним, что Михаилу Мудрику грозит дисквалификация до 4 лет из-за обнаруженных в его крови запрещенных веществ. Михаила отстранили от футбола после проваленного допинг-теста в декабре 2024 года.

Напомним, что в 2023 году Сейм Польши одобрил скандальную резолюцию о Волынской трагедии, в которой требовал признания вины украинцами и называл территорию западной Украины «Восточными Кресами».

А 4 июня 2025 года Сейм Польши принял закон, устанавливаемый 11 июля как день памяти жертв так называемого «геноцида, совершенного ОУН и УПА».