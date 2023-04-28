Мультимедалистка Олимпиады-2020 снялась с Кубка Украины по гребле из-за ракетного удара по Умани

Спортсменка находилась недалеко от дома, в который попала российская ракета.

Двухкратная призерка Олимпийских игр-2020 в Токио Людмила Лузан снялась с Кубка Украины по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Умани.

У себя в Instagram титулованная спортсменка сообщила, что не выйдет на старт в последний день соревнований из-за ракетного удара, который российские оккупанты в ночь на 28 апреля нанесли по Умани.

"Трагедия произошла рядом с гостиницей, где находилась наша команда. Я проснулась ночью от взрыва, все тряслось... Считаю это неуместным, когда в городе траур, а мы будем выступать после ракетной атаки", – написала Лузан.

Лузан – серебряная и бронзовая призерка Олимпийских игр 2020 года, двукратная чемпионка Европы, многократная призерка чемпионатов Европы.

Ракетный удар по Умани

На рассвете 28 апреля в Умани была объявлена воздушная тревога. Российская армия ударила по городу ракетами. Известно, что две ракеты повредили три многоэтажки.

Сначала в ОВА сообщили о трех погибших, впоследствии – о шести. По состоянию на 10:00 известно о десяти жертвах российского ракетного удара. Поисково-спасательные работы на месте ракетных ударов продолжаются.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку противника. он назвал Россию государством-террористкой и подчеркнул, что "не дадим ни одному оккупанту избежать ответственности".

Глава Офиса президента Андрей Ермак удар в ночное время суток, когда люди находились в своих домах и спали, название "типичным почерком российских террористов".

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