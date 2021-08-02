Муж белорусской легкоатлетки, которую хотели силой вывезти в Минск, выехал в Киев

Спортсменка подала документы на предоставление политического убежища в Польше.

Муж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которую хотели силой вывезти из Олимпиады-2020 в Токио в Минск, покинул страну и уехал в Киев.

Об этом рассказал основатель издания Sports Дмитрий Навоша.

Ранее сообщалось, что сама Кристина сейчас находится в Токио и попросила политическое убежище в Польше. Спортсменка боялась возвращаться в Минск после того, как столкнулась с жесткой критикой в эфире местных пропагандистских каналов.

Скандал вокруг белорусской легкоатлетки разгорелся 1 августа. По словам 24-летней спортсменки, в белорусском тренерском штабе разозлились из-за ее сообщение в соцсетях. Атлетка раскритиковала руководство за попытки заставить ее бежать эстафету, хотя она специализируется на коротких дистанциях.

Оказалось, что за Беларусь в эстафете никому выступать: трех спортсменок не допустили к соревнованиям из-за отсутствия тестов на допинг. Тимановская заявила, что не отказала бы тренерам, если бы те попросили. Но на соревнования фамилию атлетики внесли без ее ведома. На сообщение в соцсетях белорусские тренеры приказали Тимановской собирать вещи и силой увезли ее в аэропорт. Там она обратилась к японской полиции. На самолет девушка так и не села, где сейчас находится спортсменка, японская полиция не сообщает.

В свою очередь Национальный олимпийский комитет Беларуси заявил, что спортсменка не будет участвовать в соревнованиях из-за эмоционально-психологического состояния.

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