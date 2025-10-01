Муж Свитолиной объявил о завершении карьеры в следующем году: украинка отреагировала

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / © instagram.com/g.e.m.s.life

Французский теннисист Гаэль Монфис, который является мужем первой ракетки Украины Элины Свитолиной, анонсировал завершение карьеры в следующем году.

39-летний француз на своей странице в Instagram объявил, что сезон-2026 станет последним в его теннисной карьере.

"Я впервые взял ракетку в руки в два с половиной года, а профессионально начал играть в 18. Теперь, после празднования моего 39-го дня рождения всего месяц назад, я хочу сказать, что следующий год будет моим последним в качестве профессионального теннисиста.

Возможность превратить свою страсть в профессию – это привилегия, которую я ценил в течение каждого матча и момента своей 21-летней карьеры. Хотя этот спорт для меня очень важен, я невероятно спокоен со своим решением завершить теннисный путь в 2026 году.

Больше всего я чувствую благодарность. Я хотел бы выразить ее многим людям: моей жене Элине: моей любви, вдохновению и силе – и исключительному игроку. Моей дочери Скай за глубокую любовь, смысл и радость, которыми она наполнила мои дни", – написал Монфис.

В комментариях под постом Свитолина отреагировала на решение своего мужа завершить карьеру.

"Не могу дождаться, чтобы начать эту новую главу с тобой. Мы тебя любим", – написала Элина.

В общей сложности на счету Монфиса 13 титулов ATP. Лучший результат теннисиста на мэйджорах – полуфиналы Roland Garros-2008 и US Open-2016.

Напомним, Свитолина и Монфис встречались с конца 2018 года. В феврале 2020-го пара сообщила о разрыве отношений, но затем снова сошлась и объявила о помолвке.

В июле 2021 года Элина и Гаэль поженились в Швейцарии. В октябре 2022-го Свитолина впервые стала мамой, родив от Монфиса дочь, которую назвали Скай.