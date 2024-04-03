"Мужчин 30-40, все были в балаклавах": Хацкевич прокомментировал слухи об избиении фанатами

Главный тренер польского клуба второго дивизиона "Заглембе" Сосновец Александр Хацкевич прокомментировал информацию, что его якобы избили болельщики, которые ворвались на тренировку команды.

В комментарии сайту Sport-express.ua 50-летний белорусский специалист поделился подробностями скандального инцидента.

По словам Хацкевича, группа хулиганов в балаклавах прорвалась на тренировочную базу и агрессивно оказывала давление на него и его подопечных. Однако до драки дело не дошло. Хацкевич с другими тренерами и большинством игроков вовремя покинули поле, а некоторые польские футболисты вступили в диалог с фанатами, которые высказывали свои претензии.

Кроме того, Хацкевич заявил, что возмущен поведением президента клуба, который не создал надлежащие условия безопасности во время тренировок, а также не выходит на связь после случившегося.

"На тренировке команды был очень неприятный инцидент, назовем эту ситуацию именно так. Игроки и представители тренерского штаба вышли на тренировку и на нас набросилась группа неизвестных молодых людей. Все были в балаклавах. Мужчин 30-40. Точно не считал, сколько их было. Эти молодые люди выскочили на поле и вели себя очень агрессивно. Пытались давить на нас физически.

Наверное, хотели избить. Однако обошлось. Большинство тренеров, я в том числе, и почти все игроки команды оперативно покинули поле. Местные футболисты, поляки, остались и вели с этими ребятами какой-то диалог. О чем-то говорили, не могу сказать о чем именно. Не потому, что не хочу рассказывать, нет. Просто польский язык понимаю не так хорошо. Были какие-то претензии.

Все ли со мной хорошо? Да. Ни синяков, ни царапин. Все хорошо. После того, как эта группа неизвестных покинула нашу базу, мы вернулись на поле и провели тренировку. Более того, завершили ее в хорошем настроении.

Были ли это представители ультрас "Заглембе"? Они не представились, кем являются. Никаких опознавательных знаков на них тоже не было. Никакой клубной атрибутики или чего-нибудь такого.

Больше всего меня в этой ситуации возмутило то, что мы до сих пор не можем связаться с президентом клуба. У меня к нему один очень серьезный вопрос: как так могло случиться, что на команду напали на ее базе? Почему клуб никак, вообще никак, не обеспечил безопасность игрокам и тренерам? Слава Богу, все обошлось, но…", – сказал Хацкевич.

Хацкевич возглавил "Заглембе" в середине января 2024 года. С тех пор команда набрала всего 2 очка в 6 матчах.

Сейчас "Заглембе" занимает последнее место в турнирной таблице второго по силе дивизиона Польши. Отрыв от места вне зоны вылета составляет 12 очков.

Напомним, с 2017 по 2019 год Хацкевич возглавлял киевское "Динамо". Под его руководством "бело-синие" выиграли два Суперкубка Украины.

Читайте также:

Два гола со штрафного и хет-трик: Роналду устроил феерию в чемпионате Саудовской Аравии (видео)

Кубок Украины по футболу: расписание и результаты матчей 1/2 финала

АПЛ: расписание и результаты матчей 31-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица