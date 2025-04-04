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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
559
Время на прочтение
1 мин

"Мужчин ловят, как собак": украинский легкоатлет отреагировал на скандал с Поворознюком и женским футболом

Вадим Кравчук возмутился неравноправием мужчин и женщин в условиях войны.

Вадим Кравчук

Вадим Кравчук

Украинский прыгун в высоту Вадим Кравчук отреагировал на сексистское заявление президента "Ингульца" Александра Поворознюка о женском футболе.

"С красивыми девушками нужно что-то другое делать, а не в футбол играть", – ответил Поворознюк на вопрос о возможном создании женской команды на базе своего клуба.

Сексистские высказывания Поворознюка осудила женская сборная Украины по футболу, заявление которой было опубликовано на странице Суспільне Спорт в Instagram.

В комментариях Кравчук написал "поддерживаю женский футбол, но наравне с мужчинами можете быть также в окопах".

Кроме того, легкоатлет вступил в словесные перепалки с другими пользователями, пожаловавшись, что женщины не являются военнообязанными в отличие от мужчин. Кравчук возмутился, что во время войны женщины имеют право выезда за границу, а мужчин "ловят как собак".

Комментарии Вадима Кравчука под постом Суспільне Спорт в Instagram / Скриншот из Instagram Суспільне Спорт

Комментарии Вадима Кравчука под постом Суспільне Спорт в Instagram / Скриншот из Instagram Суспільне Спорт

Комментарии Вадима Кравчука под постом Суспільне Спорт в Instagram / Скриншот из Instagram Суспільне Спорт

Комментарии Вадима Кравчука под постом Суспільне Спорт в Instagram / Скриншот из Instagram Суспільне Спорт

Комментарии Вадима Кравчука под постом Суспільне Спорт в Instagram / Скриншот из Instagram Суспільне Спорт

Комментарии Вадима Кравчука под постом Суспільне Спорт в Instagram / Скриншот из Instagram Суспільне Спорт

Комментарии Вадима Кравчука под постом Суспільне Спорт в Instagram / Скриншот из Instagram Суспільне Спорт

Комментарии Вадима Кравчука под постом Суспільне Спорт в Instagram / Скриншот из Instagram Суспільне Спорт

28-летний Кравчук – участник Евро-2025 по легкой атлетике в помещении, которое состоялось в нидерландском Апелдорне. Там Вадим не преодолел квалификацию, закончив выступления на высоте в 2,18 м.

Дата публикации
Количество просмотров
559
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