"Мужики" против Моуринью: стали известны стартовые составы на матч Лиги конференций "Рома" - "Заря"

В случае поражения последний украинский клуб может попрощаться с надеждами на евровесну.

Луганская "Заря" и итальянская "Рома" назвали стартовые составы на матч 5-го тура группового этапа Лиги конференций, который сегодня, 25 ноября, состоится в Риме, на "Стадио Олимпико".

"Рома": Патрисиу - Манчини, Смоллинг, Кумбулла - Карсдорп, Верету, Мхитарян, Эль-Шаарави - Перес, Абрахам, Дзаньоло.

Запасные: Фусато, Ибаньес, Пеллегрини, Шомуродов, Рейнолдс, Майораль, Диавара, Бове, Дарбо, Миссори, Залевски, Трипи.

"Заря": Мацапура - Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо - Сайядманеш, Булеца, Цвек, Кабаев - Громов, Шахаб.

Запасные: Сапутин, Жилкин, Хомченовский, Гладкий, Назарина, Фримпонг, Кристиан, Снурницын, Алефиренко.

Стартовый свисток от главного арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Это будет уже вторая тренерская дуэль Виктора Скрипника и Жозе Моуринью в этом сезоне. В первой дуэли, 30 сентября, луганчане, которых за боевой характер прозвали в футболе "мужиками", в Запорожье были разгромлены "волками" - 0:3.