"Мужики" против Моуринью: стали известны стартовые составы на матч Лиги конференций "Рома" - "Заря"

В случае поражения последний украинский клуб может попрощаться с надеждами на евровесну.
Луганская "Заря" и итальянская "Рома" назвали стартовые составы на матч 5-го тура группового этапа Лиги конференций, который сегодня, 25 ноября, состоится в Риме, на "Стадио Олимпико".
"Рома": Патрисиу - Манчини, Смоллинг, Кумбулла - Карсдорп, Верету, Мхитарян, Эль-Шаарави - Перес, Абрахам, Дзаньоло.
Запасные: Фусато, Ибаньес, Пеллегрини, Шомуродов, Рейнолдс, Майораль, Диавара, Бове, Дарбо, Миссори, Залевски, Трипи.
"Заря": Мацапура - Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо - Сайядманеш, Булеца, Цвек, Кабаев - Громов, Шахаб.
Запасные: Сапутин, Жилкин, Хомченовский, Гладкий, Назарина, Фримпонг, Кристиан, Снурницын, Алефиренко.
Стартовый свисток от главного арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Это будет уже вторая тренерская дуэль Виктора Скрипника и Жозе Моуринью в этом сезоне. В первой дуэли, 30 сентября, луганчане, которых за боевой характер прозвали в футболе "мужиками", в Запорожье были разгромлены "волками" - 0:3.
- После четырех туров в активе подопечных Виктора Скрипника шесть баллов и третье место в турнирной таблице. "Рома" имеет семь очков и идет второй.
- Для того, чтобы у "Зари" остались шансы на продолжение борьбы, нужно не проиграть римлянам или надеяться, что лидер группы "Буде-Глимт" (Норвегия) не выиграет у болгарского ЦСКА;
- Поединки заключительного шестого тура в квартете C запланированы на 9 декабря: ЦСКА София - "Рома", "Заря" - "Буде-Глимт".
- Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сразятся против команд, занявших третьи места в группах ЛЕ.