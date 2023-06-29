Мужская и женская дефлимпийские сборные Украины стали призерами чемпионатов мира по баскетболу

"Сине-желтые" завоевали на планетарном первенстве "бронзу и серебро".

Украинские дефлимпийцы успешно выступили на чемпионатах мира по баскетболу среди спортсменов с нарушениями слуха, которые состоялись в Греции.

Мужская сборная Украины выборола "бронзу" на турнире, где принимали участие 16 команд мира. Украинцы первыми вышли из своей подгруппы, однако выйти в финал им не удалось.

В матче за третье место "сине-желтые" обыграли команду Израиля со счетом 69:39 и стали бронзовыми призерами мирового первенства.

Женская сборная Украины выступила еще лучше, чем мужская. Украинки завоевали "серебро" на турнире среди 8 команд мира.

Наша команда первой вышла из своей подгруппы. В финале украинки уступили сборной США со счетом 88:62 и стали вице-чемпионками мира.

Ранее сообщалось, что сборная Украины завоевала историческое "серебро" чемпионата мира по сокке.

Читайте также:

Женская сборная Украины по волейболу во второй раз в истории вышла в финал Золотой Евролиги

Украина на Европейских играх-2023: все награды наших спортсменов, медальный зачет

Мужская сборная Украины по волейболу уступила в сверхнапряженном финале Золотой Евролиги