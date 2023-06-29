Мужская и женская дефлимпийские сборные Украины стали призерами чемпионатов мира по баскетболу

"Сине-желтые" завоевали на планетарном первенстве "бронзу и серебро".
Украинские дефлимпийцы успешно выступили на чемпионатах мира по баскетболу среди спортсменов с нарушениями слуха, которые состоялись в Греции.
Мужская сборная Украины выборола "бронзу" на турнире, где принимали участие 16 команд мира. Украинцы первыми вышли из своей подгруппы, однако выйти в финал им не удалось.
В матче за третье место "сине-желтые" обыграли команду Израиля со счетом 69:39 и стали бронзовыми призерами мирового первенства.
Женская сборная Украины выступила еще лучше, чем мужская. Украинки завоевали "серебро" на турнире среди 8 команд мира.
Наша команда первой вышла из своей подгруппы. В финале украинки уступили сборной США со счетом 88:62 и стали вице-чемпионками мира.
Ранее сообщалось, что сборная Украины завоевала историческое "серебро" чемпионата мира по сокке.
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