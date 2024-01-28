Мужская и женская сборные Украины по биатлону назвали составы на чемпионат мира-2024

Планетарное первенство по биатлону состоится с 7 по 18 февраля в чешском Нове-Место.

Мужская и женская сборные Украины по биатлону определились с составами на чемпионат мира 2024 года, который в феврале будет принимать чешское Нове-Место.

Об этом сообщили тренеры Юрай Санитра и Николай Зоц в комментарии Суспильне Спорт.

В составы мужской и женской команд попадут по шесть биатлонистов. Среди них полностью определена только заявка женской сборной Украины на чемпионат мира, тогда как у мужчин одно место остается вакантным.

Имя последнего биатлониста, который попадет в состав мужской сборной Украины на ЧМ-2024, станет известно после этапа Кубка IBU в Арбере (1 – 3 февраля).

Состав сборной Украины на ЧМ-2024 по биатлону

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насыко, Тарас Лесюк, вакантное место

Женщины: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко, Кристина Дмитренко, Анна Кривонос, Любовь Кипяченкова

Чемпионат мира-2024 по биатлону с 7 по 18 февраля будет принимать чешское Нове-Место. Планетарное первенство традиционно является главным стартом биатлонного сезона.

Добавим, что 28 января в словацком Брезно-Осрбли завершился чемпионат Европы по биатлону-2024, в рамках которого сборная Украины выиграла одну медаль – Кристина Дмитренко завоевала "бронзу" в спринте.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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