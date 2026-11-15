- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 101
- Время на прочтение
- 1 мин
Мужская и женская сборные Украины по биатлону обнародовали составы на первый этап Кубка мира
Сезон Кубка мира по биатлону-2026/27 стартует 26 ноября этапом в финском Контиолахти.
Мужская и женская сборные Украины по биатлону обнародовали составы на первый этап нового сезона Кубка мира, который состоится с 26 по 29 ноября в финском Контиолахти.
Мужскую команду представят Виталий Мандзын, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Денис Насыко и Богдан Борковский.
В заявку женской команды вошли Елена Городная, Кристина Дмитренко, Татьяна Тарасюк, Александра Меркушина и Анастасия Меркушина.
Также были сформированы составы мужской и женской сборных Украины по биатлону на стартовый этап сезона Кубка IBU, который пройдет параллельно в шведском Идре.
У мужчин будут соревноваться Тарас Лесюк, Владимир Аксюта, Сергей Супрун, Богдан Цымбал и Артем Тищенко. У женщин — Дарья Чалык, Виктория Хвостенко, Ксения Приходько, Лилия Стеблина, Ирина Шевченко и Валерия Шейгас.
Отметим, что олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете, многократная призерка чемпионатов мира Юлия Джима — вне заявки обоих составов сборной Украины.