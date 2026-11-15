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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Мужская и женская сборные Украины по биатлону обнародовали составы на первый этап Кубка мира

Сезон Кубка мира по биатлону-2026/27 стартует 26 ноября этапом в финском Контиолахти.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный / © Associated Press

Мужская и женская сборные Украины по биатлону обнародовали составы на первый этап нового сезона Кубка мира, который состоится с 26 по 29 ноября в финском Контиолахти.

Мужскую команду представят Виталий Мандзын, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Денис Насыко и Богдан Борковский.

В заявку женской команды вошли Елена Городная, Кристина Дмитренко, Татьяна Тарасюк, Александра Меркушина и Анастасия Меркушина.

Также были сформированы составы мужской и женской сборных Украины по биатлону на стартовый этап сезона Кубка IBU, который пройдет параллельно в шведском Идре.

У мужчин будут соревноваться Тарас Лесюк, Владимир Аксюта, Сергей Супрун, Богдан Цымбал и Артем Тищенко. У женщин — Дарья Чалык, Виктория Хвостенко, Ксения Приходько, Лилия Стеблина, Ирина Шевченко и Валерия Шейгас.

Отметим, что олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете, многократная призерка чемпионатов мира Юлия Джима — вне заявки обоих составов сборной Украины.

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