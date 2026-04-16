Мужская и женская сборные Украины по биатлону узнали имена новых тренеров

Сергей Семенов / © biathlon.com.ua

В среду, 15 апреля, состоялось заседание Президиума Федерации биатлона Украины (ФБУ), на котором назначили новых тренеров национальной сборной.

Сергей Семенов стал старшим тренером мужской сборной Украины по биатлону, а Оксана Хвостенко возглавила женскую команду, сообщает пресс-служба ФБУ.

Хвостенко будут помогать Игорь Ярмош и Дмитрий Ивасенко. Семенову будут ассистировать Алексей Кравченко и Алексей Красовский.

Отметим, что главный тренер мужской команды Надежда Белова и наставник женской сборной Николай Зоц официально покинули свои должности после завершения прошлого сезона.

Напомним, сборная Украины по биатлону завершила сезон Кубка мира-2025/26 без медалей. Мужская сборная заняла 11-е место в Кубке наций, а женская — 14-е. Обе команды потеряли квоту в 5 спортсменов на Кубке мира.