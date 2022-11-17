Мужская и женская сборные Украины по волейболу узнали соперников на Евро-2023

Оба турнира состоятся в августе – сентябре следующего года.

В среду, 16 ноября, состоялась жеребьевка финальной стадии мужского и женского чемпионатов Европы 2023 по волейболу. Своих соперников на групповом этапе получили и украинские сборные.

Мужская сборная Украины потопила в группу B, где сыграет против действующих вице-чемпионов Европы – Словении, а также команд Болгарии, Финляндии, Хорватии и Испании.

Мужское континентальное первенство запланировано с 28 августа по 16 сентября 2023 года. Украинцы будут проводить свои матчи группового раунда в болгарской Варне.

Женская сборная Украины по результатам жеребьевки оказалась в группе A, получив в соперники Сербию (действующие чемпионки мира и вице-чемпионки Европы), Бельгию, Словению, Польшу и Венгрию.

Женское волейбольное Евро состоится с 15 августа по 3 сентября 2023 года. Матчи групповой стадии украинки сыграют в Бельгии.

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