Мужская сборная Украины по биатлону изменила состав на первый этап Кубка мира в 2023 году

Мужская сборная Украины по биатлону внесла изменение в состав команды на четвертый этап Кубка мира по биатлону-2022/23, который состоится в словенской Поклюке.

Как сообщает Суспильне Спорт, в состав команды добавили Артема Тищенко.

Кроме него, сборную Украины в Поклюке будут представлять Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко и Виталий Мандзын.

А вот Артем Прима будет вынужден пропустить следующий этап из-за проблем со здоровьем. Капитан команды Дмитрий Пидручный также не сможет принять в нем участие из-за травмы.

Этап в Поклюке состоится 5 – 8 января. В программу соревнований вошли спринты, гонки преследования, сингл-микст и смешанная эстафета. Это будет первый этап Кубка мира в 2023 году.

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