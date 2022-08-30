Мужская сборная Украины одержала первую за 24 года победу на Чемпионате мира по волейболу, разбив Тунис (видео)

Отметим, что этот поединок был очень важен для обеих команд с точки зрения борьбы за второе место в группе, а значит, и выхода в следующий этап турнира. К примеру, победа Туниса уже гарантировала этой сборной выполнение задания. Что касается подопечных Угиса Крастиньша, то их шансы значительно повышались перед матчем третьего тура с Пуэрто-Рико.

Как выяснилось, более мотивированными оказались "сине-желтые", одержавшие победу в трех сетах — 25:21 , 25:19 , 25:15 . Эта победа стала первой для сборной Украины на мировых первенствах за последние 24 года.

В состав сборной Украины игру начали: Олег Плотницкий (набрал 15 очков), Юрий Семенюк (11), Василий Тупчий (11), Илья Ковалев (7), Максим Дрозд (11), Юрий Синица (0), Дмитрий Канаев (либеро). На смену выходил Виталий Щитков (1).

Вашему вниманию видеообзор игры между Украиной и Тунисом.

Таким образом, победив Тунис, Украина сделала шаг к выходу в плей-офф Чемпионата мира. После двух туров украинская сборная идет на втором месте в своей группе.

После матчей второго тура положение команд в группе А таково: Сербия (2 матча, 2 победы, 6 очков, разница партий 6-0), Украина (2, 1, 3, 3-3), Тунис (2, 1, 3, 3)-3), Пуэрто-Рико (2, 0, 0, 0-6);

В плей-офф ЧМ-2022 выйдут две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные среди команд, занявших третье место по итогам группового раунда;

Чемпионат мира по волейболу среди мужчин проходит с 26 августа по 11 сентября в Польше и Словении. Сначала местом его проведения была Россия, но из-за полномасштабного вторжения в Украину хозяин соревнований был изменен. Именно вместо страны-агрессора было принято решение заявить для участия в турнире Украину.

Добавим, что в первом туре Украина уступила Сербии (0:3). В третьем туре 31 августа наша команда сыграет с Пуэрто-Рико. Начало поединка – в 21:30 по киевскому времени. В случае победы в этом противостоянии украинская команда сыграет в плей-офф.