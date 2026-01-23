- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Время на прочтение
- 1 мин
Мужская сборная Украины по биатлону назвала состав на Олимпиаду-2026
В состав мужской команды на грядущие Игры вошли пять биатлонистов.
Мужская сборная Украины по биатлону определилась с составом на зимнюю Олимпиаду-2026.
Его сообщила старший тренер команды Надежда Белова в эксклюзивном комментарии для Суспільне Спорт.
В состав "сине-желтых" на грядущие Игры вошли пять биатлонистов.
Состав мужской сборной Украины на Олимпиаду-2026: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Богдан Борковский, Антон Дудченко, Тарас Лесюк.
Отметим, что ранее женская сборная Украины по биатлону назвала состав на Олимпийские игры-2026.
Зимняя Олимпиада-2026 состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Больше 3500 атлетов будут соревноваться в 16 видах спорта и разыграют 116 комплектов наград.
Биатлонные состязания на Олимпиаде-2026 стартуют 8 февраля смешанной эстафетой.
Напомним, на зимней Олимпиаде-2022 сборная Украины выиграла одну медаль – Александр Абраменко завоевал "серебро" в личном турнире по лыжной акробатике.