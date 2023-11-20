Мужская сборная Украины по биатлону назвала состав на первый этап Кубка мира-2023/24

Новый сезон Кубка мира по биатлону стартует 25 ноября в шведском Эстерсунде.

Стало известно, в каком составе мужская сборная Украины по биатлону выступит на первом этапе Кубка мира сезона-2023/24.

Как сообщил тренерский штаб мужской сборной Украины по биатлону в комментарии Суспильне Спорт, в состав "сине-желтых" вошли Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цымбал, Денис Насыко, Тарас Лесюк и Артем Тищенко.

Капитан команды Дмитрий Пидручный пропустит стартовый этап сезона, поскольку продолжает восстановление после травмы. Его возвращение ожидается на второй этап Кубка мира.

Также определен состав мужской сборной Украины по биатлону на первый этап Кубка IBU. В составе нашей команды выступят Виталий Мандзын, Руслан Ткаленко, Роман Боровик, Богдан Борковский и Дмитрий Грущак.

Первый этап Кубка мира-2023/24 по биатлону начнется в субботу, 25 ноября, в шведском Эстерсунде. А стартовые гонки Кубка IBU – в четверг, 30 ноября.

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