Мужская сборная Украины по биатлону объявила состав на чемпионат мира-2025

Мужская сборная Украины по биатлону определилась, в каком составе будет выступать на предстоящем чемпионате мира-2025.

Как сообщили Суспільне Спорт в федерации биатлона Украины, в состав команды вошли шесть биатлонистов.

Состав мужской сборной Украины на ЧМ-2025 по биатлону: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Артем Тищенко, Денис Насыко.

Чемпионат мира-2025 по биатлону состоится с 12 по 23 февраля в швейцарском Ленцерхайде. Планетарное первенство традиционно считается главным стартом биатлонного сезона.

Добавим, что с 29 января по 2 февраля в итальянском Мартел-валь-Мартелло состоялся чемпионат Европы-2025 по биатлону. Сборная Украины, которая соревновалась без своих лидеров Юлии Джимы и Дмитрия Пидручного, закончила континентальное первенство без медалей.

Следующий, седьмой этап Кубка мира по биатлону-2024/25 запланирован на 6-9 марта в чешском Нове-Место.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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