Мужская сборная Украины по биатлону объявила состав на первый этап Кубка мира-2024/25

Старт нового сезона Кубка мира по биатлону запланирован на 30 ноября.

Мужская сборная Украины по биатлону определилась с составом на первый этап Кубка мира сезона-2024/25, который состоится в финском Контиолахти.

Как сообщила Федерация биатлона Украины в своем официальном Telegram-канале, нашу команду будут представлять пять биатлонистов: Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал, Виталий Мандзын, Антон Дудченко и Артем Тищенко.

Отметим, что по итогам прошлого сезона мужская сборная Украины потеряла одну квоту в личных гонках Кубка мира и не может выпускать на старт больше четырех биатлонистов.

В свою очередь, в женских личных гонках у сборной Украины будет квота в пять биатлонисток в сезоне Кубка мира-2024/25.

Стартовый этап нового сезона Кубка мира в Контиолахти продлится с 30 ноября по 8 декабря. Он будет включать в себя одиночную и классическую смешанные эстафеты, мужские и женские эстафеты, индивидуальные гонки, спринты, а также масс-старты.

Ранее стало известно, кто будет возглавлять мужскую и женскую сборные Украины по биатлону в сезоне-2024/25.

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