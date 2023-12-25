Мужская сборная Украины по биатлону определилась с составом на этап Кубка мира в Оберхофе

Мужская сборная Украины по биатлону назвала состав на четвертый этап Кубка мира-2023/24 в немецком Оберхофе.

Как сообщил главный тренер "сине-желтых" Юрай Санитра в комментарии Суспильне Спорт, в заявку национальной команды войдут Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Виталий Мандзын и Артем Тищенко.

Отметим, что 20-летний Мандзын получил дебютный вызов в текущем сезоне Кубка мира. В декабре он соревновался на Кубке IBU и четырежды обновлял личные рекорды на этом уровне.

На последнее, пятое место в составе претендовали Артем Тищенко и Денис Насыко – по результатам чемпионата Украины, который завершился на прошлой неделе, тренерский штаб сделал выбор в пользу Артема.

Этап Кубка мира в Оберхофе будет проходить с 4 по 7 января 2024 года. В его программу включены спринты, гонки преследования и классические эстафеты.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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