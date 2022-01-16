Мужская сборная Украины по биатлону определилась с составом на Олимпиаду-2022

Мужская сборная Украины по биатлону определилась с составом на Олимпиаду-2022

Зимние Игры состоятся с 4-го по 20 февраля в Пекине.

Стал известен состав мужской сборной Украины по биатлону на зимние Олимпийские игры-2022, которые пройдут в Пекине.

На главных биатлонных стартах сезона "сине-желтых" представят Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Артем Тищенко.

Об этом сообщил Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в комментарии Суспільне Спорт.

"Тищенко поедет пятым. Четверка известна, там нет никаких вариантов, поэтому таким составом будем ехать. Разве что если что-нибудь случится - тогда будет замена. До 1 февраля еще можно делать замену в случае болезни", - сказал Брынзак.

Пидручный и Прима - участники двух Олимпиад (2014 и 2018 годов). Для Тищенко Олимпиада-2022 станет второй в карьере. Дудченко и Цымбал впервые выступят на Играх.

Олимпийские игры-2022 состоятся с 4-го по 20 февраля в столице Китая - Пекине.

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