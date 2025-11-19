Мужская сборная Украины по биатлону определилась с составом на первый этап Кубка мира-2025/26

Дмитрий Пидручный / © biathlon.com.ua

Реклама

Мужская сборная Украины по биатлону определилась с составом на первый этап Кубка мира сезона-2025/26, который состоится в шведском Эстерсунде.

По информации Biathlonnews, в заявку попали: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Богдан Цымбал и Богдан Борковский.

Для 21-летнего Борковского это будет дебют на уровне Кубка мира.

Реклама

Этап в Эстерсунде продлится с 29 ноября по 7 декабря. До його програми вошли классические эстафеты, одиночная и классическая смешанные эстафеты, индивидуальные гонки, спринты и персьюты.

Начнется новый сезон Кубка мира по биатлону в субботу, 29 ноября, женской и мужской классическими эстафетами.