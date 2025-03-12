Мужская сборная Украины по биатлону отдала почетный приз норвежке, которая перенесла операцию на сердце

Мужская сборная Украины, которую признали лучшими биатлонистами по итогам седьмого этапа Кубка мира-2024/25 в чешском Нове-Место, отдала выигранный приз норвежке Ингрид Ландмарк Тандреволд.

Украинская эстафетная четверка – Артем Тищенко, Виталий Мандзын, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный – записала видеообращение к норвежской биатлонистке, в котором рассказала, что хочет разделить с ней полученную награду.

"Вместе в нашей команде мы решили разделить этот приз с Ингрид, поскольку решили, что она его очень заслуживает. Этот приз и для тебя, поскольку у тебя был очень сложный сезон, поэтому мы хотим еще тебя поддержать", – сказал во время обращения Мандзын.

Ингрид уже отреагировала на благородный поступок украинских биатлонистов: "Это лучшее проявление биатлонной семьи. Спасибо вам, ребята, я не так этого заслужила, как вы, но об этом мы подискутируем в другой раз", – сказала норвежка.

В голосовании за "лучшего спортсмена недели", которое проводил Международный союз биатлонистов (IBU), мужская сборная Украины получила минимальное преимущество над Тандреволд.

На этапе в Нове-Место сборная Украины сенсационно выборола "бронзу" в мужской эстафете, уступив лишь командам Франции и Норвегии.

Для Украины это первая медаль на уровне Кубка мира по биатлону за три сезона. До этого последний раз "сине-желтые" завоевывали награду на этапе в Оберхофе в сезоне-2021/22, тогда "бронзу" в одиночной смешанной эстафете выиграли Дарья Блашко и Артем Тищенко.

Тандреволд на чешском этапе Кубка мира победила в спринте и заняла второе место в эстафете. 28-летняя норвежка впервые в сезоне выиграла личное "золото" Кубка мира после того, как перенесла операцию на сердце.

Текущий биатлонный сезон Кубка мира завершится этапами в словенской Поклюке (13-16 марта) и норвежском Холменколлене (21-23 марта).

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