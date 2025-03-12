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Мужская сборная Украины по биатлону отдала почетный приз норвежке, которая перенесла операцию на сердце

Мужская сборная Украины по биатлону отдала почетный приз норвежке, которая перенесла операцию на сердце

Мужская сборная Украины по биатлону / Фото: biathlon.com.ua

Украинские биатлонисты отличились чрезвычайно благородным поступком.

Мужская сборная Украины, которую признали лучшими биатлонистами по итогам седьмого этапа Кубка мира-2024/25 в чешском Нове-Место, отдала выигранный приз норвежке Ингрид Ландмарк Тандреволд.

Украинская эстафетная четверка – Артем Тищенко, Виталий Мандзын, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный – записала видеообращение к норвежской биатлонистке, в котором рассказала, что хочет разделить с ней полученную награду.

"Вместе в нашей команде мы решили разделить этот приз с Ингрид, поскольку решили, что она его очень заслуживает. Этот приз и для тебя, поскольку у тебя был очень сложный сезон, поэтому мы хотим еще тебя поддержать", – сказал во время обращения Мандзын.

Ингрид уже отреагировала на благородный поступок украинских биатлонистов: "Это лучшее проявление биатлонной семьи. Спасибо вам, ребята, я не так этого заслужила, как вы, но об этом мы подискутируем в другой раз", – сказала норвежка.

В голосовании за "лучшего спортсмена недели", которое проводил Международный союз биатлонистов (IBU), мужская сборная Украины получила минимальное преимущество над Тандреволд.

На этапе в Нове-Место сборная Украины сенсационно выборола "бронзу" в мужской эстафете, уступив лишь командам Франции и Норвегии. 

Для Украины это первая медаль на уровне Кубка мира по биатлону за три сезона. До этого последний раз "сине-желтые" завоевывали награду на этапе в Оберхофе в сезоне-2021/22, тогда "бронзу" в одиночной смешанной эстафете выиграли Дарья Блашко и Артем Тищенко.

Тандреволд на чешском этапе Кубка мира победила в спринте и заняла второе место в эстафете. 28-летняя норвежка впервые в сезоне выиграла личное "золото" Кубка мира после того, как перенесла операцию на сердце.

Текущий биатлонный сезон Кубка мира завершится этапами в словенской Поклюке (13-16 марта) и норвежском Холменколлене (21-23 марта).

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