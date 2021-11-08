Мужская сборная Украины по биатлону отправляется на самоизоляцию в Норвегии

Мужская сборная Украины по биатлону отправляется на самоизоляцию в Норвегии

Команда должна вернуться к тренировкам через неделю.

Мужская сборная Украины по биатлону отправилась на самоизоляцию в норвежском Бейтостолене, где проводит очередной предсезонный сбор.

Об этом сообщает Biathlon.com.ua.

Отмечается, что в команде есть подтвержденный случай заболевания COVID-19. По словам президента Федерации биатлона Украины Владимира Бринзака, команде пришлось перейти в режим самоизоляции. Случилось это потому, что спортсмены и тренеры по приезду в Норвегию контактировали с носителем коронавируса.

Биатлонисты, получившие негативные тесты, продолжают тренироваться в утренние и вечерние часы, не пересекаясь с представителями других сборных. В привычный тренировочный процесс команда вернется через семь-восемь дней. Однако симптомов заболевания у биатлонистов нет.

Новый биатлонный сезон стартует 26 ноября с этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Добавим, что все биатлонисты мужской сборной Украины получили две дозы вакцины во время подготовки к олимпийскому сезону 2021/22.

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