Мужская сборная Украины по фехтованию выиграла "серебро" на Кубке мира в России

Мужская сборная Украины по фехтованию выиграла "серебро" на Кубке мира в России

В решающем сражении "сине-желтые" уступили хозяевам.

Мужская сборная Украины по фехтованию на шпаге стала обладателями второго места на этапе Кубка мира, продолжавшемся в российском Сочи.

Об этом сообщает официальный сайт Национальной федерации фехтования Украины.

Отметим, что на старте командного турнира "сине-желтые" победили Азербайджан (45:22) и Швецию (45:38). В 1/4 финала Украина обыграла Японию (44:42). В полуфинале украинские шпажисты победили Венесуэлу (34:19). Особенно яркой стала победа над олимпийскими чемпионами-японцами. За 40 секунд до окончания боя Сыч сумел отыграть отставание в три очка, нанеся пять уколов подряд и обеспечив успех.

Что касается решающего противостояния, то там соперником украинцев стали хозяева – сборная России. В борьбе за "золото" долгое время была равная борьба, затем россияне вырвались на шесть очков. В конце "сине-желтые" сократили отставание до трех уколов, но сил на финишный рывок уже не осталось. Как следствие, "сине-желтые" уступили со счетом 35:41.

За украинскую команду в Сочи выступали Игорь Рейзлин, Роман Свечкарь, Ян Сыч и Никита Кошман. 19-летний Кошман дебютировал на соревнованиях такого уровня, но смог помочь партнерам. А Рейзлину, кроме удачи в командном турнире, удалось взять бронзовую медаль и в личном. В дуэли за "бронзу" корейцы победили венесуэльцев.

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