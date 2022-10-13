Мужская сборная Украины по гандболу победно стартовала в отборе на Евро-2024 (видео)

Мужская сборная Украины по гандболу успешно начала квалификацию на чемпионат Европы 2024 года. В матче первого тура украинцы справились с командой Фарерских островов - 29:25 .

"Сине-желтые" выиграли первую половину встречи со счетом 18:14, а после перерыва сохранили 4-очковый гандикап и довели дело до победы.

Во втором туре сборная Украины 16 октября в Бухаресте сыграет с Румынией. Четыре других матча отбора на континентальное первенство состоятся уже в марте-апреле 2023 года.

В финальную часть Евро-2024 выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы, а также четыре лучшие сборные, которые займут третьи места в своих квартетах.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по футзалу одержала вторую подряд победу в отборе на ЧМ-2024.

Читайте также:

"Не видим причин для этого": Чеферин позорно оправдался за участие сборной Беларуси в Евро-2024

Чемпион Украины по баскетболу по победе стартовал в Еврокубке

Магучих номинировали на звание лучшей легкоатлетки мира 2022 года: кто ее конкурентки