Мужская сборная Украины по гандболу поражением стартовала на Чемпионате Европы

Мужская сборная Украины по гандболу поражением стартовала на Чемпионате Европы

"Сине-желтые" проиграли с отставанием в восемь мячей.

Мужская сборная Украины неудачно начала финальную часть Чемпионата Европы по гандболу.

"Сине-желтые" в рамках первого тура групповой стадии потерпели поражение от Сербии со счетом 23:31 .

Отметим, что на перерыв сербы ушли при счете 17:11. Во второй 30-минутке отставание украинцев увеличилось еще на два мяча. Наиболее результативным в составе украинской команды стал Дмитрий Горига – 6 голов.

Вашему вниманию видеообзор этой встречи.

Следующий поединок на континентальном первенстве украинцы проведут в субботу, 15 января. Соперником "сине-желтых" будут действующие олимпийские чемпионы – сборная Франции. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.