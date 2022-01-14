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Мужская сборная Украины по гандболу поражением стартовала на Чемпионате Европы

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Мужская сборная Украины по гандболу поражением стартовала на Чемпионате Европы

handball.net.ua

"Сине-желтые" проиграли с отставанием в восемь мячей.

Мужская сборная Украины неудачно начала финальную часть Чемпионата Европы по гандболу.

"Сине-желтые" в рамках первого тура групповой стадии потерпели поражение от Сербии со счетом 23:31.

Отметим, что на перерыв сербы ушли при счете 17:11. Во второй 30-минутке отставание украинцев увеличилось еще на два мяча. Наиболее результативным в составе украинской команды стал Дмитрий Горига – 6 голов.

Вашему вниманию видеообзор этой встречи.

Следующий поединок на континентальном первенстве украинцы проведут в субботу, 15 января. Соперником "сине-желтых" будут действующие олимпийские чемпионы – сборная Франции. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

  • ЧЕ-2022 по гандболу длится с 13 по 30 января в Словакии и Венгрии;
  • 24 сборных принимают участие в соревнованиях. Они разделены на 6 квартетов. В следующий раунд выйдут по две лучшие команды из каждой группы;
  • Украина попала в группу С, где кроме сербов и французов есть также хорваты;
  • Титул действующих чемпионов Европы принадлежит сборной Испании.
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