Мужская сборная Украины по пляжному футболу выборола путевку на Европейские игры-2023

Мужская сборная Украины по пляжному футболу обыграла Францию в первом матче малого полуфинала Евролиги-2022, который состоялся в итальянском Кальяри.

Заняв третье место в своей группе, "сине-желтые" продолжили борьбу в так называемом малом полуфинале (матчи за 5-8 места), где также на кону стояла путевка на Европейские игры 2023 года.

В первом поединке плей-офф команда Николая Костенко разгромила Францию со счетом 10:5 .

Хет-триком в составе украинской сборной отличился Дмитрий Войтенко, а Дмитрий Медведь оформил дубль. Также один из голов забил вратарь нашей команды Андрей Неруш.

Благодаря победе над Францией украинцы гарантировали себе участие в Европейских играх-2023, которые пройдут в Кракове.

В воскресенье, 11 сентября, подопечные Николая Костенко сыграют с Азербайджаном в матче за 5-е место Евролиги-2022.

Ранее путевку на Европейские игры-2023 завоевала женская сборная Украины по пляжному футболу.

Напомним, раньше мужская и женская сборные Украины также добыли путевки на Всемирные пляжные игры-2023, которые состоятся с 6-го по 12 августа следующего года на Бали.

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