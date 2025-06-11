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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Мужская сборная Украины по волейболу дебютировала в Лиге наций победой над США (видео)

"Сине-желтым" хватило трех сетов, чтобы обыграть американцев.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Мужская сборная Украины по волейболу

Мужская сборная Украины по волейболу / Фото: cev.eu

Мужская сборная Украины по волейболу одержала победу над командой США в своем дебютном матче в Лиге наций.

"Сине-желтые" обыграли американцев со счетом 3:0 по сетам – 25:22, 25:20, 25:23.

Отметим, что американские волейболисты являются бронзовыми призерами Олимпиады-2024.

Следующий матч в Лиге наций украинцы проведут против Кубы в пятницу, 13 июня, в 23:30 по киевскому времени.

В сезоне-2025 волейбольная Лига наций проходит в расширенном формате: Международная федерация волейбола увеличила список участников с 16 до 18 команд.

Каждая сборная на групповом этапе проведет по 12 матчей, после чего определятся восемь команд, которые выйдут в плей-офф.

По итогам сезона-2024 мужская сборная Украины завоевала право впервые в истории сыграть в Лиге наций по волейболу.

"Сине-желтые" получили путевку в Лигу наций как сборная с самым высоким местом в мировом рейтинге среди стран, которые не являются участниками турнира.

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