Мужская сборная Украины по волейболу и ее капитан установили ряд рекордов по итогам ЧМ-2022

Украинские волейболисты добыли исторический успех на планетарном первенстве по волейболу, которое завершилось в Польше и Словении.

Мужская сборная Украины по волейболу заняла на турнире итоговое седьмое место. "Сине-желтые" впервые в истории сумели пробиться в четвертьфинал Чемпионата мира, где уступила хозяевам турнира - словенцам.

Это лучший результат за все время выступлений нашей команды на мировых первенствах. В этом году украинская сборная только во второй раз в истории принимала участие в Чемпионате мира. Впервые украинцы играли на ЧМ еще в 1998 году и заняли там 10-е место. Итак, результат на ЧМ-2022 абсолютно лучший в истории нашей команды.

Благодаря этому сборная Украины существенно улучшила свое положение в рейтинге волейбольных национальных команд. Подопечные Угиса Крастиньша поднялись с 24-го на 16-е место. Это национальный рекорд - украинская волейбольная сборная никогда раньше не была так высоко в мировом рейтинге.

Кроме того, капитан "сине-желтых" Олег Плотницкий установил еще одно весомое достижение на ЧМ-2022. Лидер украинской сборной стал лучшим на турнире по количеству эйсов.

Наш 25-летний соотечественник заработал 18 очков на подачах навылет. По этому показателю украинский волейболист опередил лидера сборной Нидерландов Нимира Абдель-Азиза, в чьем активе 12 эйсов. Топ-3 замкнул игрок польской сборной Матеуш Бенек - 11.

Украинцы со второго места группы вышли в плей-офф ЧМ-2022. В стартовом поединке турнира подопечные Угиса Крастиньша проиграла сербам (0:3), но затем разгромили Тунис (3:0) и уверенно обыграли Пуэрто-Рико (3:1).

(0:3), но затем Тунис (3:0) и уверенно Пуэрто-Рико (3:1). В 1/8 финала "сине-желтые" разбили Нидерланды (3:0), после чего уступили Словении (1:3) в битве за выход в полуфинал.

Победителем ЧМ-2022 стала сборная Италии. В финале "Скуадра Адзурра" обыграла Польшу (3:1), которая до этого дважды подряд завоевывала звание лучшей команды планеты.

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