Мужская сборная Украины по волейболу неудачно стартовала в отборе на Олимпиаду-2024

Мужская сборная Украины по волейболу проиграла команде Кубы в своем стартовом матче отборочного турнира на Олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже.

Поединок завершился со счетом 3:0 (25:16, 25:19, 25:18) в пользу кубинских волейболистов.

Впереди у украинцев матчи с другими сборными группы А олимпийской квалификации: Ираном (2 октября, 2:30), Италией (3 октября, 23:00), Бразилией (5 октября, 2:30), Катаром (6 октября, 23:00) ), Чехией (7 октября, 23:00) и Германией (8 октября, 23:00).

Участие в олимпийском отборочном турнире принимают 24 сборные, которые разделены на три группы по восемь команд в каждой. Путевки на Олимпиаду-2024 получат по две лучшие команды из каждой группы.

Напомним, на чемпионате Европы-2023 мужская сборная Украины по волейболу дошла до четвертьфинала, где с боем проиграла команде Словении.

Читайте также:

Женская сборная Украины по волейболу победой завершила отбор на Олимпиаду-2024

Взяли реванш за поражение на ЧЕ: украинские волейболистки впервые победили в отборе на Олимпиаду-2024

Мужская сборная Украины по волейболу уступила в сверхнапряженном финале Золотой Евролиги