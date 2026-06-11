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Мужская сборная Украины по волейболу одержала первую победу в новом сезоне Лиги наций
"Сине-желтые" обыграли хозяина площадки, команду Китая.
Мужская сборная Украины по волейболу победила команду Китая в своем втором матче сезона в Лиге наций.
Поединок в городе Линьи (Китай) завершился со счетом 1:3 (17:25, 25:21, 20:25, 22:25) в пользу "сине-желтых".
Самым результативным волейболистом сборной Украины в этой встрече стал Дмитрий Янчук, который набрал 18 очков.
Полное видео матча Китай — Украина
Для украинцев это первая победа в новом сезоне Лиги наций. Подопечные Рауля Лосано начали турнир поражением от Японии — 0:3 (22:25, 21:25, 22:25).
За победу над китайцами сборная Украины заработала 3 очка и покинула предпоследнее место в турнирной таблице Лиги наций.
Следующий матч в Лиге наций "сине-желтые" проведут против Кубы в пятницу, 12 июня, начало — в 11:30 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что женская сборная Украины по волейболу одержала историческую победу в Лиге наций.