Мужская сборная Украины по волейболу одержала первую победу в отборе на Олимпиаду-2024

Мужская сборная Украины по волейболу победила команду Ирана в своем втором матче отборочного турнира за выход на Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже.

Поединок завершился со счетом 0:3 (19:25, 22:25, 17:25) в пользу украинских волейболистов.

Отметим, что капитан нашей сборной Олег Плотницкий весь матч провел на скамейке для запасных. Больше всего очков в составе "сине-желтых" набрали Василий Тупчий (16) и Тимофей Полуян (15).

Обзор матча

Таким образом, команда Угиса Крастиньша одержала первую победу в отборе на Олимпиаду-2024. В стартовом матче квалификации украинцы проиграли сборной Кубы.

После двух сыгранных поединков сборная Украины (3 очка) занимает пятое место в турнирной таблице группы А олимпийской квалификации. Лидируют команды Италии и Германии (по 6 баллов), выигравшие по два стартовых матча.

Впереди у украинцев матчи с Италией (3 октября, 23:00), Бразилией (5 октября, 2:30), Катаром (6 октября, 23:00), Чехией (7 октября, 23:00) и Германией (8 октября, 23:00).

Участие в олимпийском отборочном турнире принимают 24 сборные, которые разделены на три группы по восемь команд в каждой. Путевки на Олимпиаду-2024 получат по две лучшие команды из каждой группы.

Напомним, на чемпионате Европы-2023 мужская сборная Украины по волейболу дошла до четвертьфинала, где с боем проиграла команде Словении.

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