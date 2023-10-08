Мужская сборная Украины по волейболу одержала третью победу в квалификации на Олимпиаду-2024 (видео)

Мужская сборная Украины по волейболу победила команду Чехии в своем шестом матче отборочного турнира на Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже.

Поединок завершился победой украинцев по итогам четырех сетов – 3:1 (25:19, 25:15, 23:25, 25:20).

Обзор матча

Для подопечных Угиса Крастиньша это третья победа в квалификации на ОИ-2024. Ранее "сине-желтые" проиграли Кубе (0:3), победили Иран (3:0), потерпели поражение от Италии (0:3), драматично уступили Бразилии (2:3) и обыграли Катар (3:1).

После шести туров сборная Украины (10 очков) занимает пятое место в турнирной таблице группы А. Лидируют сборные Германии (15 баллов) и Бразилии (13 пунктов).

Путевки на Олимпиаду-2024 получат по две лучшие команды из каждой группы. По итогам предыдущего тура украинцы потеряли шансы отобраться на ОИ-2024 через квалификационный турнир, но еще могут выйти на Игры в Париже по добору через мировой рейтинг. Для этого "сине-желтым" нужно до июня 2024 года подняться в топ-11 мировой классификации.

Таким образом, чтобы улучшить свои шансы попасть на Олимпиаду, сборной Украины важно в заключительном матче олимпийского отбора победить команду Германии (8 октября, 23:00), которая уже обеспечила себе выход на ОИ-2024.

Напомним, на чемпионате Европы-2023 мужская сборная Украины по волейболу дошла до четвертьфинала, где с боем проиграла команде Словении.

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