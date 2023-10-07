Мужская сборная Украины по волейболу одержала вторую победу в отборе на Олимпиаду-2024

Несмотря на успех в игре с Катаром, "сине-желтые" потеряли шансы напрямую отобраться на Игры в Париже.

Мужская сборная Украины по волейболу обыграла команду Катара в своем пятом матче отборочного турнира за выход на Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже.

Поединок завершился победой украинцев по итогам четырех сетов – 3:1 (25:22, 27:29, 26:24, 25:21 ).

Для подопечных Угиса Крастиньша это вторая победа в квалификации на ОИ-2024. Ранее "сине-желтые" проиграли Кубе (0:3), победили Иран (3:0), потерпели поражение от Италии (0:3) и драматично уступили Бразилии (2:3).

После пяти туров сборная Украины (7 очков) занимает пятое место в турнирной таблице группы А. Лидируют сборные Германии (15 баллов) и Италии (12 пунктов).

Участие в олимпийском отборочном турнире принимают 24 сборные, которые разделены на три группы по восемь команд в каждой. Путевки на Олимпиаду-2024 получат по две лучшие команды из каждой группы.

Украинцы потеряли шансы отобраться на ОИ-2024 через квалификационный турнир, но еще могут выйти на Игры в Париже по добору через мировой рейтинг. Для этого "сине-желтым" нужно до июня 2024 года подняться в топ-11 мирового рейтинга.

Следовательно, нашей команде важно победить в заключительных матчах олимпийского квалификационного турнира против Чехии (7 октября, 23:00) и Германии (8 октября, 23:00).

Напомним, на чемпионате Европы-2023 мужская сборная Украины по волейболу дошла до четвертьфинала, где с боем проиграла команде Словении.

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