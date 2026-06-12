Мужская сборная Украины по волейболу одержала вторую подряд победу в Лиге наций

Мужская сборная Украины по волейболу / en.volleyballworld.com

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Мужская сборная Украины по волейболу уверенно победила команду Кубы в своем третьем матче сезона в Лиге наций.

"Сине-желтые" разобрались с кубинцами за три сета — 3:0 (25:21, 25:20, 25:16).

Самым результативным игроком в составе сборной Украины стал Илья Ковалев, который набрал 11 очков.

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Полное видео матча Украина — Куба

Для украинцев это вторая подряд победа в новом сезоне Лиги наций. Подопечные Рауля Лосано начали турнир поражением от Японии — 0:3. Затем "сине-желтые" обыграли Китай — 3:1.

После трех матчей сборная Украины имеет 6 очков и занимает промежуточное второе место в турнирной таблице Лиги наций.

Следующий поединок в Лиге наций украинцы проведут против действующего чемпиона турнира — сборной Польши. Встреча состоится в воскресенье, 14 июня, в 08:00 по киевскому времени.

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