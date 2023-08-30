Мужская сборная Украины по волейболу поражением стартовала на чемпионате Европы-2023

Мужская сборная Украины по волейболу потерпела поражение от команды Словении в стартовом матче на чемпионате Европы-2023.

Подопечные Угиса Крастиньша выиграли первый сет, но затем уступили в трех следующих.

Поединок завершился поражением украинских волейболистов со счетом 1:3 (25:23, 22:25, 20:25, 20:25).

Отметим, что сборная Словении – действующий вице-чемпион Европы и полуфиналист чемпионата мира. Именно словенцам украинцы уступили в историческом четвертьфинале ЧМ-2022.

Следующий матч на континентальном первенстве сборная Украины проведет в четверг, 31 августа, против Хорватии. В групповом раунде "сине-желтые" также сыграют с Болгарией (2 сентября), Финляндией (4 сентября) и Испанией (5 сентября).

Мужской чемпионат Европы по волейболу продлится до 16 сентября в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле. Украинцы проводят свои матчи группового раунда в болгарской Варне.

В плей-офф выйдут четыре лучшие сборные из шести команд каждой группы.

Ранее сообщалось, что женская сборная Украины по волейболу драматично вылетела из чемпионата Европы-2023.

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