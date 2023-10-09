Мужская сборная Украины по волейболу поражением завершила отбор на Олимпиаду-2024

Мужская сборная Украины по волейболу проиграла команде Германии в заключительном матче отборочного турнира на Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже.

Поединок завершился поражением украинских волейболистов со счетом 0:3 (17:25, 12:25, 14:25).

Подопечные Угиса Крастиньша в четвертый раз уступили в квалификации на ОИ-2024. Ранее "сине-желтые" проиграли Кубе (0:3), победили Иран (3:0), потерпели поражение от Италии (0:3), драматично уступили Бразилии (2:3), обыграли Катар (3:1) и разобрались. с Чехией (3:1).

Одержав три победы в семи матчах, сборная Украины с 10 очками финишировала на пятом месте в турнирной таблице группы А.

Путевки на Олимпиаду-2024 получили по две лучшие команды из каждой группы. Германия (21 очко) вышла на Игры в Париже с первой позиции, Бразилия (15 баллов) – со второй.

Волейбол. Олимпиада-2024. Квалификационный турнир (мужчины). Группа А. Турнирная таблица

1. Германия – 7 побед, 21 очко (21:4 – соотношение сетов)

2. Бразилия – 6 побед, 15 очков (19:10)

3. Куба – 5 побед, 14 очков (17:9)

4. Италия – 4 победы, 13 очков (16:10)

5. Украина – 3 победы, 10 очков (11:14)

6. Чехия – 2 победы, 7 очков (10:17)

7. Иран – 1 победа, 4 очка (7:19)

8. Катар – 0 побед, 0 очков (3:21)

Хотя украинцы не смогли отобраться на ОИ-2024 через квалификационный турнир, они все еще могут выйти на Игры в Париже по добору через мировой рейтинг.

Для этого "сине-желтым" нужно до июня 2024 года подняться в топ-11 мировой классификации. Сейчас наша команда занимает 16-е место.

Добавим, что на чемпионате Европы-2023 мужская сборная Украины по волейболу дошла до четвертьфинала, где с боем проиграла команде Словении.

Напомним, женская сборная Украины по волейболу тоже не смогла пробиться на Олимпиаду-2024. Команда Ивана Петкова одержала две победы в семи матчах отборочного турнира.

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