Мужская сборная Украины по волейболу уступила в сверхнапряженном финале Золотой Евролиги

Мужская сборная Украины по волейболу стала серебряным призером Золотой Евролиги-2023. В финале турнира подопечные Угиса Крастиньша потерпели поражение от команды Турции.

Финальный поединок получился чрезвычайно напряженным и завершился победой турецкой сборной со счетом 3:2 (14:25, 25:22, 26:24, 22:25, 15:6).

Несмотря на поражение, благодаря выходу в финал Золотой Евролиги сборная Украины получила путевку в Кубок претендентов за право играть в волейбольной Лиге наций.

Отметим, что сборная Украины сыграла в финале Золотой Евролиги второй раз за последние три года. В 2021 году наша команда уступила в решающем поединке именно Турции (1:3).

Украинская сборная выигрывала главный трофей Золотой Евролиги только однажды – в 2017 году "сине-желтые" в финале обыграли Северную Македонию (3:1).

Бронзовым призером Золотой Евролиги-2023 стала сборная Хорватии, победившая в матче за третье место Чехию – 3:0 (25:23, 25:18, 25:20).

Напомним, в полуфинале Золотой Евролиги-2023 украинцы обыграли хозяев Финала четырех – хорватов.

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