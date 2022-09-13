Мужская сборная Украины по волейболу впервые выступит в квалификации Олимпийских игр

Украинские волейболисты после успеха на ЧМ-2022 поднялись в рейтинге команд и впервые отобрались на олимпийский квалификационный турнир.

Мужская сборная Украины по волейболу выступит в квалификационном турнире на Олимпийские игры-2024.

Это произошло благодаря успешному выступлению "сине-желтых" на чемпионате мира-2022. На мировом первенстве Украина показала свой лучший результат в истории: команда Угиса Крастиньша дошла до четвертьфинала и заняла седьмое место.

Для попадания на лицензионный турнир Украина должна была попасть в топ-26 мирового рейтинга. После чемпионата мира Международная федерация волейбола по рейтингу мужских сборных Украина поднялась на 16-е место.

Украина попала в 24 команды, которые будут поделены в квалификации на три группы по 8 сборных. Команды каждой группы сыграют матчи между собой, две лучшие страны из каждой группы – попадают на Олимпиаду-2024. Квалификационные турниры пройдут в сентябре и октябре 2023 года.

На Олимпиаде-2024 сыграют 12 мужских сборных по волейболу. Хозяева Игр – Франция, гарантируют себе место без отбора.

Напомним, что мужская сборная Украины по волейболу и ее капитан установили целый ряд рекордов по итогам планетарного первенства.

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