Мужская сборная Украины U-18 на последней секунде проиграла матч за "бронзу" Чемпионата мира по баскетболу 3x3

Юниорская сборная Украины по баскетболу 3x3 драматически уступила в матче за третье место против Литвы на проходящем в венгерском Дебрецене Чемпионате мира.

Мужская сборная Украины приняла участие в финале четырех, но заняла только четвертое место. В полуфинальном матче у Украины шансов против сборной Франции практически не было (11:18).

Что касается поединка за "бронзу", то Украина и Литва шли вровень до последней секунды, когда игрок из Литвы поразил кольцо украинцев. В результате поражение со счетом 17:18 и итоговая четвертая позиция.

Состав сборной Украины : Ростислав Кабанов, Александр Дюпин, Максим Гуля, Владислав Семерич.

Чемпионом мира у мужчин стала сборная Франции;

Украинская мужская сборная прошла групповой раунд с победами над Бразилией (21:16), Казахстаном (21:13) и Бахрейном (22:12), уступив только тем же литовцам (16:21). В первом раунде плей-офф подопечные Владимира Журжия одолели Латвию (21:15), а затем, собственно, было поражение от Франции.

Отметим, женская сборная Украины U-18 по баскетболу 3x3 выбыла в четвертьфинал Чемпионата мира, проиграв Франции (10:12).

У женщин триумфатором мирового первенства стала сборная США;

Украинские девушки в группе уступили будущим победительницам турнира США (12:21), победили Монголию (19:18), Египет (18:12) и Кыргызстан (21:0).

Интересно, что украинские баскетболисты Ростислав Кабанов и Екатерина Коваль завершили чемпионат мира по баскетболу 3х3 в категории U-18 в топ-3 рейтинге лучших бомбардиров турнира. Кабанов за семь матчей, сыгранных на турнире, набрал 63 очка, стал вторым в рейтинге скореров. Он уступил только литовцу Рокасу Йоцису, на счету которого 81 очко. У девушек Коваль вошла в топ-3 лучших скореров чемпионата мира с 46 очками, хотя провела на два матча меньше большинства соперниц. Украинка уступила только американке Микайли Уильямс (59 очков) и Алисии Флорес из Испании (50 очков).

Напомним, сборная Украины по баскетболу потерпела досадное поражение от Италии в квалификации к Чемпионату мира-2023.