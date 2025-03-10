Мужскую сборную Украины номинировали на звание лучших биатлонистов этапа Кубка мира в Нове-Место

Мужскую сборную Украины номинировали на звание лучших биатлонистов по итогам седьмого этапа Кубка мира по биатлону-2024/25, который состоялся в чешском Нове-Место.

Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

На этапе в Нове-Место сборная Украины сенсационно выборола "бронзу" в мужской эстафете, уступив лишь командам Франции и Норвегии.

Для Украины это первая медаль на уровне Кубка мира по биатлону за три сезона. До этого последний раз "сине-желтые" завоевывали награду на этапе в Оберхофе в сезоне-2021/22, тогда "бронзу" в одиночной смешанной эстафете выиграли Дарья Блашко и Артем Тищенко.

Кроме украинской мужской эстафетной четверки, на награду также претендуют норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд (победа в спринте, второе место в эстафете), швед Себастьян Самуэльссон (победа в гонке преследования) и его соотечественница Ханна Эберг (второе место в гонке преследования).

Голосование за лучшего биатлониста этапа в Нове-Место продлится до 19:00 понедельника, 10 марта. Проголосовать можно по этой ссылке.

В случае победы в номинации это будет уже вторая такая награда для Пидручного в этом сезоне. Ранее капитана сборной Украины признали лучшим биатлонистом этапа в Оберхофе.

Также Мандзына номинировали на звание лучшего биатлониста этапа в Контиолахти, однако награду получила финка Суви Минкинен.

Закончится текущий биатлонный сезон Кубка мира этапами в словенской Поклюке (13-16 марта) и норвежском Холменколлене (21-23 марта).

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