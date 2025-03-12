Мужскую сборную Украины признали лучшими биатлонистами этапа Кубка мира в Нове-Место

Мужскую сборную Украины признали лучшими биатлонистами по итогам седьмого этапа Кубка мира по биатлону-2024/25, который состоялся в чешском Нове-Место.

Об этом сообщается на странице Международного союза биатлонистов (IBU) в Instagram.

На этапе в Нове-Место сборная Украины сенсационно выборола "бронзу" в мужской эстафете, уступив лишь командам Франции и Норвегии. В составе "сине-желтых" гонку бежали Артем Тищенко, Виталий Мандзын, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный.

Для Украины это первая медаль на уровне Кубка мира по биатлону за три сезона. До этого последний раз "сине-желтые" завоевывали награду на этапе в Оберхофе в сезоне-2021/22, тогда "бронзу" в одиночной смешанной эстафете выиграли Дарья Блашко и Артем Тищенко.

В голосовании за "лучшего спортсмена недели" украинская мужская эстафетная четверка обошла норвежку Ингрид Ландмарк Тандреволд (победа в спринте, второе место в эстафете), шведа Себастьяна Самуэльссона (победа в гонке преследования) и его соотечественницу Ханну Эберг (второе место в гонке преследования).

Стоит отметить, что для Пидручного это уже вторая такая награда в этом сезоне. Ранее капитана сборной Украины признали лучшим биатлонистом по итогам этапа в Оберхофе.

Кроме того, Мандзына номинировали на звание лучшего биатлониста этапа в Контиолахти, однако эту награду получила финка Суви Минкинен.

Закончится текущий биатлонный сезон Кубка мира этапами в словенской Поклюке (13-16 марта) и норвежском Холменколлене (21-23 марта).

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