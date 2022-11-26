"Мы близки к анонсу даты следующего боя": промоутер назвал сроки возвращения жертвы Усика

Джошуа готовится вернуться в ринг.
Британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что бывший чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа проведет бой весной 2023 года.
Об этом он сказал в интервью iD Boxing.
"Джошуа может провести бой в конце марта или в первую неделю апреля. Но он хочет начать лагерь сразу после Рождества. Так что это удачное время для возвращения на ринг", – заявил он.
Хирн добавил, что имя следующего соперника будет зависеть от поединка Уайт – Франклин, который состоится
"Многое зависит от боя в субботу. Победит ли Диллиан Уайт, как он победит, будет ли он готов сразиться в первой половине следующего года. Безусловно, Джермейн Франклин станет соперником Джошуа, если одержит победу", – сказал Хирн.
- В ночь на 21 августа 2022 года Джошуа уступил Усику в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.
- В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.
Читайте также:
"Лучше буду гнаться за боем из Джошуа": жертва Фьюри не считает Усика серьезным оппонентом
Может стать чемпионом мира: известный украинский боксер назвал дату следующего поединка
Фаворит букмекеров и вероятная дата: что известно о бое за "абсолюта" Усик – Фьюри