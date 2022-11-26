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"Мы близки к анонсу даты следующего боя": промоутер назвал сроки возвращения жертвы Усика

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
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"Мы близки к анонсу даты следующего боя": промоутер назвал сроки возвращения жертвы Усика

Фото: Associated Press

Джошуа готовится вернуться в ринг.

Британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что бывший чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа проведет бой весной 2023 года.

Об этом он сказал в интервью iD Boxing.

"Джошуа может провести бой в конце марта или в первую неделю апреля. Но он хочет начать лагерь сразу после Рождества. Так что это удачное время для возвращения на ринг", – заявил он.

Хирн добавил, что имя следующего соперника будет зависеть от поединка Уайт – Франклин, который состоится

"Многое зависит от боя в субботу. Победит ли Диллиан Уайт, как он победит, будет ли он готов сразиться в первой половине следующего года. Безусловно, Джермейн Франклин станет соперником Джошуа, если одержит победу", – сказал Хирн.

  • В ночь на 21 августа 2022 года Джошуа уступил Усику в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.
  • В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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