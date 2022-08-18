"Мы больше не будем иметь с ними дело": глава Формулы-1 категорически исключил проведение гонок в России

Руководитель самых престижных в мире автогонок Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что этапы чемпионата больше не будут проводиться в России.

После полномасштабного вторжения России в Украину Формула-1 расторгла контракт на проведение Гран-при на территории страны-оккупанта. Также РФ лишили права транслировать гонки - организация прекратила сотрудничество с пропагандистским телеканалом "Матч ТВ".

Теперь же глава "Королевы автоспорта" Стефано Доменикали сообщил, что никакого смягчения санкций против страны-агрессора не будет. Россия больше не будет хозяйкой этапа Формулы-1, поскольку это противоречит ценностям организации.

"Определенные ценности не подлежат обсуждению. Мы участвуем в гонках в Саудовской Аравии и Катаре? Мы верим в силу нашего спорта как двигателя перемен. Россияне платят сумасшедшие деньги. Но есть вещи, которые не обсуждаются. Мы больше не будем иметь с ними дело. Там больше не будет гонок", - цитирует Доменикали La Gazzetta dello Sport со ссылкой на немецкое издание Bild.

Отметим, что контракт "Формулы-1" с Россией был рассчитан до 2025 года. С 2014 года этап проходил в Сочи, с сезона-2023 Гран-при России планировали проводить на новой трассе "Игора Драйв" под Санкт-Петербургом.

Ранее сообщалось, что четырехкратный чемпион Формулы-1, который поддерживает Украину, объявил о завершении карьеры.

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